Документ о гарантиях безопасности со стороны США для Украины будет подписан после войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Давосе.

"Документ о гарантиях безопасности США для Украины готов, экземпляры есть у Украины и США. Президенты подпишут его по завершении войны, а затем ратифицируют Конгресс и Верховная Рада", – сказал он.

При этом ранее западные СМИ писали, что США не дали согласия на введение европейских войск в Украину при поддержке Вашингтона. Что было одним из ключевых требований Киева и европейцев по гарантиям безопасности.

Сообщалось, что этот вопрос Европа и Украина хотели обсудить с американцами в Давосе, но тема Гренландии вычеркнула гарантии Украине из повестки.

Поэтому, о каком согласованном документе говорит украинский президент – в данный момент не до конца ясно.

Напомним, в Financial Times писали, что Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом не смог договориться о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также по экономическому восстановлению страны.