Зеленский заявил, что гарантии США для Украины будут подписаны после войны
Документ о гарантиях безопасности со стороны США для Украины будет подписан после войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Давосе.
"Документ о гарантиях безопасности США для Украины готов, экземпляры есть у Украины и США. Президенты подпишут его по завершении войны, а затем ратифицируют Конгресс и Верховная Рада", – сказал он.
При этом ранее западные СМИ писали, что США не дали согласия на введение европейских войск в Украину при поддержке Вашингтона. Что было одним из ключевых требований Киева и европейцев по гарантиям безопасности.
Сообщалось, что этот вопрос Европа и Украина хотели обсудить с американцами в Давосе, но тема Гренландии вычеркнула гарантии Украине из повестки.
Поэтому, о каком согласованном документе говорит украинский президент – в данный момент не до конца ясно.
Напомним, в Financial Times писали, что Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом не смог договориться о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также по экономическому восстановлению страны.