Соглашение о Гренландии, одобренное американским президентом Дональдом Трампом, не предусматривает передачи острова США.

Об этом сообщает Axios, ранее о том же писала газета The New York Times.

По данным Axios, документ предполагает обновление Соглашения о защите Гренландии 1951 года и разрешает США строить военные базы на острове и создавать оборонные зоны при соответствующем решении НАТО. (На острове давно действует несколько военных баз американцев, в частности, космическая база Питуффик. Также известна заброшенная военная научно-исследовательская база Кэмп-сенчури.)

Также в соглашении предлагается усилить безопасность Гренландии, расширить активность Североатлантического альянса в Арктике и углубить сотрудничество в сфере сырьевых ресурсов.

В тексте упоминаются возможное размещение на острове американской системы "Золотой купол" и принятие мер противодействия "враждебному внешнему влиянию" со стороны России и Китая.

"Президент Трамп вновь доказывает, что он главный мастер сделок. По мере согласования деталей всеми вовлеченными сторонами они будут обнародованы", - сказала Axios пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры на высоком уровне с Данией и Гренландией о параметрах соглашения.

Официально его подготовку не подтверждали. Публично Трамп продолжает настаивать на приобретении Гренландии.

Тем временем британская Daily Mail со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа хочет предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов в случае голосования за присоединение острова к США. На острове насчитывается около 57 тысяч жителей, то есть выплаты составят 57 миллиардов долларов.

Издание утверждает, что идея рассматривается как альтернативный способ добиться усиления американского военного присутствия в регионе.

По данным газеты, позиция Дании насчет острова остается неизменной: Копенгаген отвергает возможность его передачи или продажи, настаивая, что любые решения о его статусе требуют согласия датской стороны.

"Этого не произойдет. США не будут владеть Гренландией. Это красная линия", — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью телеканалу DR.

А британский журнал The Economist опубликовал новую обложку, посвящённую претензиям США на Гренландию. На ней Трамп восседает верхом на белом медведе.

"Кризис в Гренландии дает урок для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они одни, а НАТО больше нет", - прокомментировало издание обложку в своих соцсетях.

Напомним, Трамп не раз говорил, что Гренландия нужна США для создания системы ПВО "Золотой купол".

Также он постоянно повторяет, что если США не получат остров, туда зайдет Россия или Китай. Хотя Москва и Пекин отрицают такие планы.