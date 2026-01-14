Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна Гренландия для создания системы ПВО "Золотой купол", и призвал НАТО помочь в этом.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для строительства "Золотого купола". НАТО должна возглавить процесс ее получения. Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого не произойдет! НАТО станет гораздо более грозной и эффективной, если Гренландия окажется в руках Соединенных Штатов. Все, что меньше этого, неприемлемо", - написал президент США.

В той же соцсети Трамп призвал Данию "немедленно убраться" из Гренландии.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они убирались отсюда немедленно! Двух собачьих упряжек (так Трамп ранее высказался о датской обороне острова, якобы она состоит из двух упряжек - Ред.) недостаточно! Только США могут это сделать!" - написал президент США, прикрепив ссылку на новость о том, что в прошлом году датская разведка предупреждала о военных целях России и Китая в отношении Гренландии и Арктики.

Тем временем Дания перебрасывает в Гренландию войска, сообщает телеканал DR. По его данным, в первую очередь на остров была отправлена так называемая передовая группа, в задачи которой входит среди прочего обеспечение готовности логистики и окружающей среды к приему основных сил в дальнейшем.

Накануне датский министр обороны анонсировал в парламенте расширение присутствия датских военных в Гренландии.

Еще в марте сообщалось, что Пентагон в срочном порядке разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", которая должна защитить США от ударов межконтинентальными ракетами.

Напомним, в Белом доме заявили, что Трамп намерен добиться контроля над Гренландией. Сам президент США говорил, что если Штаты не получат страну, туда зайдут Россия или Китай.

Ранее западная пресса сообщала, что Европа ожидает жесткого противостояния с Трампом из-за Гренландии.

В частности, Дания уже пообещала без раздумий открыть огонь в случае вторжения американцев в Гренландию.

О том, какие последствия для войны в Украине будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии, мы писали в отдельном материале.