Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания оккупировала остров в обход норм ООН.

Об этом он написал в Х.

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН. Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности", - сказано в публикации Лэндри.

На неё ответил в той же соцсети датский посол в США Йеспер Меллер. Он напомнил американцам, что за статус самоуправления в составе королевства проголосовали сами жители Гренландии, а на прошлой неделе все пять партий в островном парламенте постановили, что не хотят присоединяться к США. Он добавил, что Гренландию как датскую территорию признавали сами США и ООН.

Меллер призвал США "решать проблемы безопасности в Арктике, как партнеры и союзники".

Между тем Китай осудил территориальные претензии США на Гренландию. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтону "не следует использовать другие страны в качестве предлога для достижения своих эгоистичных интересов". Пекин настаивает на необходимости "уважать права и свободы всех стран на ведение законной деятельности в Арктике", добавила Мао Нин.

На днях Трамп заявил, что если США не получат остров, туда зайдет Россия или Китай.

Белый дом обсуждает разные варианты получения Гренландии, включая её покупку.