Споры вокруг Гренландии не утихают. Фото: lrt.lt

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания оккупировала остров в обход норм ООН.

Об этом он написал в Х.

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН. Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности", - сказано в публикации Лэндри.

На неё ответил в той же соцсети датский посол в США Йеспер Меллер. Он напомнил американцам, что за статус самоуправления в составе королевства проголосовали сами жители Гренландии, а на прошлой неделе все пять партий в островном парламенте постановили, что не хотят присоединяться к США. Он добавил, что Гренландию как датскую территорию признавали сами США и ООН.

Меллер призвал США "решать проблемы безопасности в Арктике, как партнеры и союзники".

Между тем Китай осудил территориальные претензии США на Гренландию. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтону "не следует использовать другие страны в качестве предлога для достижения своих эгоистичных интересов". Пекин настаивает на необходимости "уважать права и свободы всех стран на ведение законной деятельности в Арктике", добавила Мао Нин.

На днях Трамп заявил, что если США не получат остров, туда зайдет Россия или Китай

Белый дом обсуждает разные варианты получения Гренландии, включая её покупку.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.