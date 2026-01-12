Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии "буквально состоит из двух собачьих упряжек".

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

По словам Трампа, на фоне этого в регионе присутствуют российские и китайские эсминцы и подводные лодки, и Вашингтон не позволит такой ситуации развиваться дальше.

Американский президент отметил, что если США не возьмут Гренландию под свой контроль, это сделают Россия или Китай.

"Так или иначе Гренландия будет у нас", - заявил он, добавив, что возможные последствия для НАТО его не остановят, поскольку, по его мнению, Альянс больше нуждается в США, чем наоборот.

Говоря об Иране, где бушуют протесты, Трамп заявил, что Тегеран, по его оценке, начал пересекать "красные линии".

Он упомянул гибель людей, которые "не должны были быть убиты", и подчеркнул, что вопрос рассматривается вместе с военными, и решение будет принято.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану.

Перед этим наследный принц Ирана призвал Трампа вмешаться и свергнуть режим аятолл.

Что касается Гренландии, накануне источники газеты Financial Times в сфере безопасности и обороны североевропейских стран заявляли, что российские и китайские корабли и подлодки не появляются у берегов острова.