В Белом доме обсуждают возможность военных ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп предостерегал ранее, что США могут вмешаться, если власти начнут убивать демонстрантов.

Об этом пишет The New York Times.

В последние дни из Ирана поступают сообщения о погибших и арестах.

В субботу 10 января Трамп вновь пообещал иранцам помощь, написав в Truth Social: "Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь".

Как сообщает New York Times, в последние дни Трамп рассматривает возможность выполнить свою угрозу и нанести удар по Ирану. Однако решение пока не принято, пишет газета со ссылкой на правительственные круги.

Wall Street Journal также сообщает со ссылкой на неназванных официальных лиц, что американские чиновники ведут разговоры о том, каким может быть удар по Ирану, если это окажется необходимым для реализации угроз Трампа.

В то же время Тегеран заявляет о возможности нанесения превентивных ударов по израильским и американским базам. Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф назвал их "законными целями" в случае обнаружения признаков готовящегося нападения на страну.

"Мы не ограничиваемся реагированием после совершения действия, - цитирует заявление Галибафа Politico. - Мы будем действовать, основываясь на любых объективных признаках угрозы".

Напомним, в Иране с конца декабря идут акции протеста, накануне мы сообщали, что они становятся всё жёстче.

К чему могут привести протесты в Исламской Республике Иран, мы разбирались в отдельном материале.