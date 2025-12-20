Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность нанесения новых ударов по территории Ирана.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как утверждается, израильские власти обеспокоены тем, что баллистическая ракетная программа Тегерана, несмотря на ущерб от недавних боевых действий, продолжает расширяться, как и развёртывание систем ПВО. В Тель-Авиве считают, что Трампу необходимо предложить варианты повторного удара по исламской республике.

Также Израиль отслеживает восстановление Ираном объектов по обогащению урана, на которые воздушные силы США сбросили бункерные бомбы в июне.

Встреча Трампа и Нетаньяху запланирована на конец месяца во Флориде. По информации источников, израильский премьер будет настаивать на срочных действиях.

Ранее портал Axios сообщал о том, что Нетаньяху хочет согласовать с Трампом удары по Ирану.

Напомним, Трамп прокомментировал решение Нетаньяху ударить по Катару, выразившись в неприличной форме.