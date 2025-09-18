Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху нанести удары по Катару, когда там были лидеры ХАМАС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников WSJ, Трамп назвал операцию "безрассудной" и "мешающей мирным усилиям" — особенно потому, что Вашингтон о ней не предупредили.

"Он меня тра@ает", - сказал американский глава.

При этом отмечается, что о начале миссии Трамп узнал уже постфактум. При этом Катар остается важным партнером США - там расположена их база, а эмир недавно преподнес Трампу роскошный самолет для Air Force One.

По информации WSJ, Трамп сначала отругал Нетаньяху по телефону, но позже перезвонил с более мягким тоном — спросил, удалось ли достичь цели атаки. На публике американский президент скандал раздувать не стал — он по-прежнему поддерживает действия Израиля в Газе.

Бывший израильский посол в США Михаэль Орен заявил, что раздражение Трампа связано не с самой атакой, а с ее провалом (лидеры ХАМАС не были убиты). В интервью Jerusalem Post он отметил, что "если бы операция в Дохе удалась, Трамп бы не осудил ее — он бы приписал себе заслугу за ее успех".

Американские чиновники озадачены, почему Трамп, предпочитающий сохранять главенствующую позицию в отношениях, готов позволять Нетаньяху постоянно действовать вопреки его желаниям.

Высокопоставленный израильский чиновник назвал отношения между Нетаньяху и Трампом прекрасными, а сообщения об обратном — "фейковыми новостями". Он добавил, что интересы и основные ценности США и Израиля тесно связаны.

"Одна из причин заключается в том, что Трамп и Нетаньяху — родственные души, говорят знающие их люди. Оба считают, что столкнулись с преследованиями со стороны элит своих стран, включая уголовные процессы, и оба считают себя аутсайдерами, реформирующими коррумпированную систему", - пишет WSJ.

Еще одним фактором называется влияние Нетаньяху на Конгресс и республиканские СМИ.

Напомним, ранее в разговоре с эмиром Катара Трамп осудил атаку Израиля по Дохе.

Также в Белом доме заявляли, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.