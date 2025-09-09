Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Спикер добавила, что Трамп очень расстроен сегодняшним ударом Израиля в Дохе, направленным против лидеров ХАМАС.

"Президент Трамп пообщался с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", - отметила Ливитт.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя движения ХАМАС сообщил, что в результате удара Израиля по Дохе погиб сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

По данным телеканала, члены политбюро ХАМАС, включая Халиля аль-Хайи, остались живы.

Напомним, сегодня Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе. Армия обороны Израиля официально подтвердила информацию об атаке, однако не уточняла, где проводилась операция.

Представитель МИД Катара заявил, что страна осуждает удары Израиля, которые подставили под угрозу гражданских.

После обстрела израильские медиа сообщили, что Катар приостанавливает посредничество в переговорах Израиля и движения ХАМАС.