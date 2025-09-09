Израиль атаковал столицу Катара Доху. В городе прозвучали около 10 мощных взрывов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как предположили СМИ, ЦАХАЛ нанес авиаудары по штаб-квартире движения ХАМАС.

Вскоре после публикаций прессы Армия обороны Израиля официально подтвердилиа информацию об атаке, однако не уточнила, где проводилась операция.

"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС. В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями террористической организации, несут прямую ответственность за жестокую бойню 7 октября, а также организовывали и вели войну против государства Израиль. Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных", - сказано в публикации ЦАХАЛ в Телеграме.

По данным телеканала Al Jazeera и новостного агентства Газы "Шехаб", под обстрел попала переговорная делегация ХАМАС, которая вела диалог с представителями США. А Al Hadath сообщает, что были убиты лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу. Al Jazeera же утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая лидера движения в секторе Газа, выжили после израильского удара по Дохе.

Представитель МИД Катара заявил, что страна осуждает удары Израиля, которые подставили под угрозу гражданских.

Ранее в августе Израиль атаковал сектор Газа, в результате погибла вся съемочная группа Al Jazeera.

Между тем СМИ пишут, что многомесячное наступление армии Израиля в секторе Газа провалилось.