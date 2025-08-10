Государственный секретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В интервью каналу EWTN он заявил, что переговоры сорвались в день, когда французский президент принял одностороннее решение о признании палестинского государства.

"Если бы я был ХАМАС, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие… Потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу"", - сказал Рубио.

По его словам, после заявления Макрона к этой позиции присоединились другие страны, заявив, что "если к сентябрю не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем палестинское государство".

Напомним, 8 августа военный кабинет Израиля одобрил план полной оккупации Газы. Накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить военный контроль над всем анклавом.

В настоящее время Армия обороны Израиля контролирует около 75% сектора Газа.

Ранее бывшие главы спецслужбы Израиля направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в Газе.