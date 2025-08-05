Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху желает, чтобы Израиль полностью оккупировал сектор Газа.

Об этом сообщают Jerusalem Post, The Times of Israel и другие израильские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, премьер заявил министрам из своего кабинета, что будет добиваться их поддержки этого плана, несмотря на возражения армии.

"Жребий брошен: мы идем к полной оккупации сектора Газа", - сказал близкий к Нетаньяху чиновник.

"Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник Генштаба не согласен, он должен уйти в отставку", - добавили другие источники.

В настоящее время Армия обороны Израиля контролирует около 75% сектора Газа.

ЦАХАЛ заявлял, что выступает против захвата всего сектора Газа, поскольку на зачистку всей инфраструктуры ХАМАС могут уйти годы, из-за чего заложники подвергнутся опасности.

Напомним, вчера стало известно, что бывшие руководители Армии обороны Израиля и израильских спецслужб "Моссад" и "Шин Бет" направили письмо Дональду Трампу с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в Газе.

А в начале июля Трамп говорил, что намерен жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе.