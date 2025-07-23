Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан.

Об этом сообщает Israel National News.

Резолюция, в которой говорится, что эти территории являются неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа, была принята большинством в 71 голос депутатов кнессета. Против проголосовали 13 человек.

Авторами инициативы являются депутаты Смихи Ротман из Религиозной сионистской партии, Дана Иллоуза из "Ликуда" и Лимора Сон Хармелеха из "Оцма Йехудит".

По действующему израильскому законодательству текущий статус Западного берега реки Иордан за исключением Восточного Иерусалима обозначен как "временная военная оккупация", а законным губернатором территорий установлен Центральный командный пункт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно решению Совета Безопасности ООН от 1947 года, Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, должен был стать частью арабской Палестины. В 1948-1967 годах он был аннексирован Иорданией, с 1967 года – Израилем.

Нынешним решением кнессет объявил о распространении израильского суверенитета на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. Это та территория, где сейчас находится Палестинская национальная автономия, которую многие страны готовы признать как независимое палестинское государство, но против чего выступает Израиль.

Год назад Международный суд ООН заявил, что оккупация палестинских территорий Израилем фактически является аннексией, и обязал покинуть эти территории как можно скорее, а также выплатить репарации за ущерб.

На днях Израиль бомбил столицу Сирии Дамаск.