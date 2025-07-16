На Ближнем Востоке снова стало крайне неспокойно: Израиль нанес удар по зданию Генштаба армии Сирии.

Момент прилета попал в прямой эфир местного ТВ.

Израильское армейское радио заявило, что ЦАХАЛ в качестве предупреждения нанес удар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. СМИ публикуют видео дыма, который поднимается в районе дворца.

А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал друзам "уничтожить банды сирийского режима".

"Мои братья, граждане Израиля друзы, ситуация в ас-Сувейде, на юго-западе Сирии, крайне серьезная. ЦАХАЛ действует, ВВС действуют, другие силы тоже действуют. Мы действуем, чтобы спасти ваших братьев-друзов и уничтожить банды режима", - заявил Нетаньяху.

Ранее в сети появились кадры, как многие израильские друзы переходят границу и отправляются на помощь сирийским соплеменникам. Нетаньяху призвал их не делать этого.

"Вы граждане Израиля. Не переходите границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности; вас могут убить, вас могут взять в заложники, и вы мешаете усилиям ЦАХАЛ. Поэтому я прошу вас: вернитесь домой, дайте ЦАХАЛ действовать", - сказал Нетаньяху.

Что происходит в Сирии

Войска нового главы Сирии Абу Мухаммада аль-Джулани пытаются ликвидировать автономию друзов на юге страны, что перерастает уже в прямой конфликт Израиля и Дамаска. Израильская армия бьет по наступающим правительственным отрядам и в рамках этой кампании нанесла удар по Генштабу сирийской армии.

Обострение началось несколько дней назад после того, как подконтрольные новой сирийской власти формирования атаковали друзов, которые после падения режима Башара Асада создали на юге страны при поддержке Израиля автономное образование, фактически не подчиняющееся Дамаску.

Первоначально правительственные войска смогли войти в центр автономии друзов город Сувейду, однако вскоре друзы перешли в контрнаступление и смогли отбить значительную поселения. Израиль поддержал друзов и нанес массированные авиаудары по силам Дамаска, которые вошли в Сувейду, а также по столице страны. После этого сирийские войска были вынуждены отступить.

Сейчас заявляется о почти 250 погибших в ходе конфликта.

СМИ, критикующие новое правительство Сирии, пишут, что джихадисты и армия Джулани проводили в Сувейде массовые казни друзов и сейчас ведут неизбирательный огонь по жилым кварталам. Пресса сравнивает эти события с тем, что происходило в начале весны во время резни алавитов в провинции Латакия. Друзы обвиняют сирийские войска в зверствах и похищениях людей. Аналогичные обвинения звучали и во время резни в Латакии.

Сам Джулани назвал удары Израиля "предательской агрессией" и грубым нарушением международного права. Власти Сирии заявляют, что Израиль не только наносит удары, но и укрепляет военное присутствие в южных провинциях, включая Кунейтру и Дараа, где уже создано около десяти новых израильских баз, в том числе в буферной зоне, контролируемой ООН.

Турецкие СМИ, поддерживающие Джулани, пишут, что администрация президента США Дональда Трампа призывала Тель-Авив прекратить удары по сирийским военным. Других подтверждений этому нет. Однако ранее Трамп снял санкции с нового правительства Сирии, а его главу Джулани вычеркнул из списка террористов.

Однако пока, как видим, Израиль активно поддерживает друзов в их войне с Дамаском.

Сирийские власти направляют на юг подкрепления. В то же время, как сообщают СМИ, обостряются отношения правительства с ещё одной не подконтрольной ему группой в Сирии - курдами, которые контролируют обширные территории на востоке и севере страны. Поэтому не исключено, что там откроется и второй фронт, что в свою очередь может привести уже к прямому военному вмешательству Турции, которая поддерживает нынешнее правительство в Дамаске.

Напомним, в начале мая друзы перекрывали дороги в Израиле, требуя защитить их братьев в Сирии.