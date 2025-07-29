Британия обещает признать Палестину государством, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе
Великобритания признает Палестину как государство в сентябре – до Генеральной Ассамблеи ООН – если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе.
Об этом сообщил своему кабинету британский премьер-министр Кир Стармер, передает служба новостей BBC News.
По его словам, Британия признает государство Палестина до Генассамблеи ООН, "если израильское правительство не предпримет существенных шагов, чтобы положить конец ужасающей ситуации в Газе, не прекратит огонь, не даст понять, что аннексии Западного берега не будет, и не возьмет на себя обязательства по долгосрочному мирному процессу, который обеспечит решение на основе двух государств".
Ранее сообщалось о том, что в аналогичные сроки Палестину признает государством Франция.
В свою очередь Израиль и США осудили решение Парижа признать государство палестинцев.
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