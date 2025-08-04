Бывшие руководители Армии обороны Израиля и израильских спецслужб "Моссад" и "Шин Бет" направили письмо Дональду Трампу с просьбой заставить премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить войну в Газе.

Об этом сообщает израильская англоязычная газета The Jerusalem Post.

Издание пишет, что обращение к американскому лидеру подписали более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля.

В коллективном обращении говорится, две цели военной операции, которые необходимо было решить силой, уже "давно выполнены", а третью, которая представляет собой освобождение заложников из Газы, можно реализовать только дипломатическим путём.

Кроме того, они утверждают, что "по нашему профессиональному мнению, ХАМАС больше не представляет стратегической угрозы для Израиля".

Напомним, Трамп сказал, что намерен жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе.

"Нетаньяху также хочет положить конец войне в Газе <...>", – сказал президент США.

Ранее в New York Times писали Нетаньяху препятствовал переговорам в Газе, чтобы остаться в кресле премьера Израиля.