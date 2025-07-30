Подконтрольный Турции Северный Кипр является "израильской проблемой" и нужно готовиться к его "освобождению".

Об этом заявляет в колонке для Israel Hayom израильский эксперт Шай Галь.

"Если угроза с этой территории достигнет критического уровня, Израиль совместно с Грецией и Кипром должен подготовить план действий на случай освобождения северной части острова. Такая операция позволила бы нейтрализовать возможности Турции перебрасывать подкрепления с материка, уничтожить системы ПВО на Северном Кипре, ликвидировать центры разведки и управления и, наконец, вывести турецкие войска, восстановив международно признанный суверенитет Кипра", - пишет Галь.

Он заявляет, что Северный Кипр превратился в "международную "ничейную территорию", предоставляющую "Турции и террористическим группировкам, таким как ХАМАС, неограниченную свободу действий". Также сейчас это, по данным аналитика, передовая военная база Турции, на которой развернуты современные системы вооружения, киберразведка и инфраструктура радиоэлектронной разведки, способная перехватывать как военные, так и гражданские израильские коммуникации.

На аэродроме Левконико Турция разместила ударные беспилотники, способные атаковать израильские газовые платформы, военные корабли и стратегические объекты. Эксперт пишет, что, по данным западной разведки, ракетные базы в Кирении и Фамагусте уже готовы к развертыванию баллистических ракет Typhoon, что создаёт прямую угрозу удара по Израилю.

Напомним, отношения между Израилем и Турцией обострились в последнее время после того, как израильская армия, защищая друзов, нанесла удары по силам подконтрольного Анкаре нового сирийского правительства. В результате Дамаск вывел войска из провинции Сувейда.

О том, почему резко обострилась ситуация в Сирии, мы писали в отдельном материале.