Сирийские войска после нескольких дней боев с друзами отступили из их провинции Сувейда.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на военных экспертов и очевидцев. Также публикуются видео отступления правительственных сил.

Вывод войск произошел после того, как глава Сирии Абу Мухаммад аль-Джулани объявил, что за безопасность в Сувейде теперь будут отвечать религиозные старейшины друзов и местные фракции, "исходя из высших национальных интересов".

Смена позиции Джулани произошла на фоне продолжающихся израильских ударов, которые наносились по колоннам сирийской армии, направлявшимся в Сувейду, и по уже находившимся там подразделениям правительственных войск. Кроме того, прилеты были и в других частях Сирии, например, по войскам Джулани в Латакии и по Дамаску, где было уничтожено здание Генштаба сирийской армии.

Вчера начальник генштаба Израиля Эяль Замир дал сирийской армии "несколько часов, чтобы полностью вывести войска из Сувейды, иначе мы перейдем к новой фазе боевых действий".

Друзы говорят о захвате большого количества пленных. При этом некоторые СМИ пишут, что локальные боестолкновения между формированиями, которые поддерживают власть Джулани, и друзами в Сувейде продолжаются.

По данным агентства Reuters, США заявили, что боевые действия скоро прекратятся.

"Мы связались со всеми сторонами, участвующими в столкновениях в Сирии. Мы согласовали конкретные шаги, которые сегодня вечером положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации", — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Турция со своей стороны заявила, что "не хочет здесь нестабильности".

Сегодня ситуацию в Сирии обсудят на Совете Безопасности ООН.

То есть ситуация, похоже, складывается так, что новой сирийской власти не удается подавить автономию друзов, как удалось с помощью резни усмирить общины алавитов в Латакии в марте этого года. Также остаются неподконтрольными Дамаску и обширные районы на севере страны, которыми управляют курды.

Вчера мы рассказывали об обострении ситуации в Сирии в связи с друзами.