Военно-политический кабинет Израиля одобрил план полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

Также премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху официально подтвердил это намерение отвечая на вопрос журналиста Fox News.

"Мы намерены, чтобы обеспечить свою безопасность, освободить население Газы от ХАМАС и передать его гражданскому правительству, которое не призывает к уничтожению Израиля. Мы хотим освободить себя и освободить жителей Газы от ужасного террора ХАМАС", - сказал Нетаньяху.

В настоящее время Армия обороны Израиля контролирует около 75% сектора Газа.

Напомним, что военные и спецслужбы Израиля были против этого плана, поскольку на зачистку всей инфраструктуры ХАМАС могут уйти годы, из-за чего заложники подвергнутся опасности. Глава Генштаба Израиля Эяль Замир даже вступил в перепалку с Нетаньяху.

Бывшие руководители Армии обороны Израиля и израильских спецслужб "Моссад" и "Шин Бет" направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в Газе.

Сам Трамп заявлял, что намерен жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе.