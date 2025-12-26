Анализируем итоги 1402-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области.

Об этом заявили украинские источники, которые рассказали, что РФ захватила командный пункт бригадного уровня с оставленной техникой и документацией. Опубликовано видео оттуда.

Телеграм-канал Deep State сообщил, что там были позиции 1-го линейного батальона 106-й бригады теробороны, который передали в подчинение 102-й бригады ТрО.

"Такое состояние КСП произошло из-за того, что его примерно 18 декабря штурмовал противник. Почему на КСП было много управленцев, в том числе командиры рот, неизвестно. Один из ротных после штурма погиб, потому что не успели довезти на стабик (стабилизационный пункт - Ред.). Очевидно, что противник проник туда уже после ухода и снял данную "распаковку"", – также сообщил паблик.

Cпикер Сил обороны юга Волошин заявил, что на данный момент ВСУ не имеют информации о том, был ли на самом деле факт захвата россиянами командного пункта украинского батальона. Проводится расследование.

Другие военные паблики отмечают местонахождение командного пункта - на улице Соборная, 52. Это западный берег реки Гайчур и центр города. По карте DeepState, данный участок находился в серой зоне с 21 декабря.

Кроме того, россияне уже продвинулись западнее этой точки к памятнику Нестору Махно. Опубликовано видео, как россиянин вешает на памятник российский флаг вместо украинского.

Россияне заявляют о продвижении севернее Гуляйполя - у поселка Терноватое, где они, по утверждению минобороны РФ, захватили Косовцево.

Это село с юга "перетекает" в Терноватое, то есть, по сути, бои начались уже за этот тактически важный населенный пункт. Ранее россияне заявляли, что вошли в Терноватое с севера. Ниже - российская карта.

По данным украинского паблика Deep State, поселок полностью под контролем Украины (при этом ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке заявлял, что DS в этом районе дает неполную картину российских продвижений).

Терноватое важно тем, что, как и Гуляйполе, это крупный плацдарм ВСУ на правом берегу реки Гайчур, с которого российская группировка может попытаться выйти в тыл Ореховскому укрепрайону ВСУ.

Интересно, что на Запорожское напрвление приехал глава военной разведки Буданов, о чем сообщило вчера ГУР. Куда именно он прибыл - неизвестно. Но предыдущий выезд Буданова на фронт, о котром заявлялось публично, был связан с критической ситуацией в Покровске, куда бросили спецназ ГУР.

Не исключено, что теперь глава разведки аналогичным образом поехал "тушить пожар" под Гуляйполем.

"Не особо радостно" для ВСУ выглядит ситуация под Константиновкой Донецкой области. Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец. По его словам, россияне продвинулись сразу на нескольких участках и постепенно усиливают давление на украинскую оборону.

Наиболее заметные продвижения зафиксированы южнее и юго-восточнее Константиновки. Подразделения армии РФ сумели выйти на линию Ступочки – Предтечино и там закрепиться (немецкий военный обозреватель Рёпке вчера сообщил, что Предтечино уже захвачено).

Кроме того, им удалось занять несколько господствующих высот к юго-востоку от города и малыми штурмовыми группами зайти на юго-восточную окраину Константиновки.

По данным эксперта, российские войска уже фиксируются в самой Константиновке от улицы Островского до СТО "Сити-Драйв", а также на южной окраине Иванополья.

На восточном и северо-восточном направлении, со стороны Часова Яра, существенного прорыва пока нет. Попытки российских подразделений атаковать Веролюбовку, а также обойти удерживаемые ВСУ районы Часова Яра с севера остаются безрезультатными. В этом районе наступление фактически застопорилось.

При этом наиболее угрожающее положение для ВСУ складывается на юго-западном фланге. Действуя вдоль реки Казенный Торец, российские войска за последний месяц заняли Владимировку и Шахово, втянулись в бои за Софиевку и продвинулись в направлении Русин Яр – Новопавловка. Сейчас идут упорные атаки на Софиевку сразу с двух сторон, что создает риск дальнейшего прорыва в сторону Дружковки.

В перспективе, по оценке Машовца, ситуация для украинской обороны на этом направлении выглядит сложной. Хотя в районе Часова Яра армия РФ застряла, южнее и юго-западнее Константиновки она медленно, но последовательно продвигается, вытесняя ВСУ с позиций на подступах к городу. Уже сам факт захода российских штурмовых групп в Константиновку, а также давление со стороны Шахового и Полтавки делает дальнейшую оборону города проблематичной.

В ближайшее время российские войска, вероятно, сосредоточатся на двух задачах, пишет Машовец.

Первая – попытка обойти и "свернуть" украинскую оборону в районе Часова Яра ударом с юга, чтобы глубже охватить Константиновку с нескольких направлений.

Вторая – продолжение наступления в районе Софиевки с целью выйти на подступы к Дружковке и создать угрозу тылам украинских подразделений, обороняющих Константиновку.

Россияне также снова продвинулись в районе Северска и захватили село Дроновка, сообщил Deep State.

Зеленский едет к Трампу. Что это значит

Зеленский заявил, что в ближайшие дни проведет встречу с Трампом. И анонсировал, что еще до нового года могут последовать некие важные решения.

СМИ пишут, что встреча может состояться 28 декабря в резиденции Трампа во Флориде - там он часто принимает мировых лидеров, но Зеленского еще не приглашал ни разу.

Сам украинский президент заявил, что его встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать оставшиеся 10% в проекте мирного плана. В частности, вопросы гарантий безопасности, территорий и послевоенного восстановления Украины. По словам Зеленского, остальные 90% уже согласованы на уровне делегаций.

При этом он допустил, что Москва отвергнет мирный план, но сказал, что Украина и США могут подписать ряд двухсторонних документов.

Американское издание Axios пишет, что запланированная встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Напомним, ранее Трамп заявлял, что встретится с Зеленским, только когда сделка будет близка к завершению.

Высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал переговоры с Умеровым и российским представителем Кириллом Дмитриевым как "позитивные и конструктивные". "Мы зашли настолько далеко, насколько это было возможно, и с русскими, и с украинцами. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы хотим довести мяч до ворот. Мы движемся в правильном направлении", - сказал источник.

По словам официальных лиц США и Украины, большинство элементов соглашения между ними уже согласованы, включая гарантии безопасности. Камнем преткновения остается контроль Донбасса.

Издание напоминает, что вчера Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером, после чего американские представители поговорили с российскими чиновниками (Кремль факт разговора уже подтвердил).

По словам американского чиновника, россияне согласились, что прекращение огня необходимо для проведения референдума в Украине по территориальным уступкам.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне - которые ранее выступали против прекращения огня до окончательного соглашения - согласились, что перемирие необходимо для проведения такого референдума. Однако, хотя Украина хочет 60-дневного перемирия, Россия может настаивать на более коротком сроке, добавил чиновник", - пишет издание.

Москва, как уже упоминалось выше, подтвердила, что Кремль уже изучил переданный через Дмитриева план и связался с американцами. Из чего следует, что Россия свои правки к плану Штатам уже передала. Интересно, что именно после этого последовали заявления о встрече Зеленского и Трампа. Из чего можно предположить, что некие ключевые условия уже согласованы, и осталось решить самые последние вопросы, которые Трамп, вероятно, хочет "одним махом" решить на личной встрече с Зеленским.

Какие это могут быть вопросы?

Если вернуться к публикации Axios о значительном прогрессе в переговорах по миру в Украине, то ключевой момент в ней - это согласие России на временное перемирие для проведения референдума в Украине о территориальных уступках. При этом сами территориальные уступки как раз и входят в те 10%, которые еще не согласованы между США и Украиной.

Правда, о согласии на референдум сообщается лишь со ссылкой на американский источник и официально Кремлем не подтверждалось. А потому неизвестно - правда ли это. Но если правда, то речь идет о действительно огромном сдвиге в переговорах, который открывает путь к прекращению огня в ближайшее время.

Хотя пока трудно представить по какой причине Москва на это могла бы согласиться, так как, естественно, нет никаких гарантий, что на референдуме территориальные уступки будут одобрены. Возможно, взамен на согласие на референдум американцы Кремлю пообещали что-либо очень крупное. Например - моментальную отмену санкций или же признание со стороны США российской юрисдикции над захваченными территориями.

Это в стиле Трампа - добиться быстрого результата (в данном случае - прекращение огня для проведения референдума), а что будет далее уже не важно. Это видно на примере, например, сектора Газа, по которому из всех пунктов "мирного плана" Трампа пока худо-бедно выполнен только один - прекращение огня.

Так может быть и по Украине - объявление перемирия, а будут ли потом референдум, какой будет его результат - это уже второй вопрос.

Поэтому важно будет только то, что произойдет до и в момент прекращение огня. То есть - будут ли в этот момент сняты санкции с РФ, признает ли США российскую юрисдикцию над захваченными территориями и будут ли к моменту прекращения огня выведены украинские войска из Донецкой области, а российские из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Либо огонь прекратится по линии фронта.

Но, повторимся, нет пока никаких подтверждений, что Москва согласилась на прекращение огня для проведения референдума. Ранее публично Кремль такую возможность отвергал. Да и непублично по-прежнему идут сигналы, что Путин от своих главных требований не отказывается - судя по публикации "Коммерсанта" о содержании разговора президента РФ с бизнесом. По данным газеты Путин заявил, что Россия настаивает на своем требовании вывести ВСУ из Донбасса и не намерена от него отступать. Также Путин назвал "слабостью" то, что американцы согласились внести в план некие европейские правки (какие - издание не уточняет).

Однако, безусловно, цепочка последних событий (разговор представителей Кремля и США об украинской версии мирного плана после чего стало известно о визите Зеленского в Штаты) показывает, что переговоры подходят к ключевой точке. Но что за этой точкой последует - могут быть разные варианты.

Это может быть действительно завершение войны, если все стороны придут к согласию по условиям. Но это может быть и резкая эскалация, причем общемирового масштаба, если реализуется сценарий, к которому регулярно призывает Киев и о котором сегодня рассказал сенатор Линдси Грэм (отказ Москвы от последней версии мирного плана, после чего - введение Вашингтоном жестких санкций против РФ и захват кораблей с российской нефтью).

А может быть, если согласовать условия не удастся, Трамп просто скажет "ну, повоюйте ещё" и пожелает всем счастливого Нового года.

Подготовка к выборам в Украине

Зеленский сегодня заявил, что уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны (вероятно, о ратификации мирного соглашения, продвигаемого США). Он сказал, что к проведению выборов призывает Трамп. Украина отвечает, что для этого необходимо обеспечить безопасность.

Также о том, что "процесс пошел", говорят и другие представители власти.

Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что сегодня пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке выборов и референдумов. По его словам, в рабочей группе около 60 человек.

После заседания рабочей группы глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что власти готовят выборы не только стандартные, но и онлайн. Рассматривают гибридный формат: частично офлайн, то есть на избирательных участках, частично онлайн, а также растянуть голосование на нескольких дней.

О том, что власти хотят перевести украинцев на выборы в "Дие" или тому подобном сервисе, намекает и заявление замглавы ЦИК Дубовика о том, что за рубежом не хватает избирательных урн (между строк читается, эта проблема решается введением онлайн-голосования).

Также в Офисе президента регулярно заявляют о том, что на проведение выборов не хватит денег. И что непонятно, как решать вопросы безопасности для прифронтовых территорий - и что делать тем, кто потерял жилье вследствие обстрелов. В этих вопросах также содержится намек, что эти проблемы решаются онлайн-голосованием.

Напомним, что голосование онлайн ранее публично поддержал Зеленский. При этом даже депутат его фракции говорил, что это создает огромную вероятность фальсификации, так как власти могут абсолютно бесконтрольно "нарисовать" себе любой результат. О том же постоянно заявляет и оппозиция.

Правда, судя по опросам, "рисовать" придется много. Зеленский проиграл бы во втором туре президентских выборов Залужному и Буданову, свидетельствует исследование Socis.

В случае выхода во второй тур действующего президента и экс-главкома, Залужный набрал бы 64,2%, а Зеленский 35,8%. В случае с главой ГУР разрыв меньше, но все равно существенный - 56,2% против 43,8%.

Впрочем, пока ни Залужный, ни Буданов не обозначали своих планов баллотироваться - хотя слухи о том, что они готовы к этому, ходят упорные.

А вот Петра Порошенко Зеленский бы снова победил во втором туре, как и в 2019 году - 67,8% против 32,2%. Также проиграл бы командир 3 штурмового полка Билецкий - 40,4% против 59,6%.