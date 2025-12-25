В четверг, 25 декабря, в Украине идет 1401-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 25 декабря

08:20 В Одессе на фоне аварии в энергетической системе начались перебои с водой, сообщает водоканал.

08:00 За ночь над регионами РФ был нейтрализован 141 дрон, заявляет российское Минобороны.

07:45 В порту Темрюка на Кубани ночью произошел пожар после атаки беспилотников, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Огонь охватил около 2 тыс. квадратных метров. Загорелись два резервуара с нефтепродуктами.

Темрюк является крупным портом на юге России, через который экспортируется сжиженный углеводородный газ и отправляются нефтяные грузы. В начале декабря порт уже подвергался атакам беспилотников.

07:39 В части Одессы и прилегающих районах пропал свет из-за аварии, сообщает ДТЭК.