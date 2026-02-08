Мужчина, которого в Днепре до смерти забили военкомы, встретил их во время прогулки с собакой.

Об этом родственники погибшего сообщили СМИ, телеграм-каналы также публикуют кадры с уличной системы наблюдения.

По имеющейся информации, в тот вечер местный житель по имени Олег (на фото) вышел из дому, и на улице к нему подъехали две машины с военкомами.

Что именно произошло дальше, родственники не знают – сам конфликт не попал на придомовые камеры. Домой мужчина уже не вернулся.

Ранее в полиции сообщили, что по подозрению в убийстве задержаны трое служащих ТЦК, в чьей машине нашли кровь погибшего, а мужчина умер от травмы головы.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине растёт сопротивление действиям ТЦК и как отреагируют на это власти.

Война в Украине идёт 1446-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 8 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне ТЭС в Бурштыне Ивано-Франковской области остановила свою работу из-за критических повреждений после российского обстрела. Также эксперты сообщили, что Россия впервые ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. В свою очередь президент Владимир Зеленский снова раскритиковал работу украинской ПВО.

