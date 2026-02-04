В Украине провели опрос, посвященный динамике доверия к президенту и состоянию демократии в стране. Главными признаками нехватки последней респонденты назвали запрет критики власти и работу ТЦК и СП.

Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

35% опрошенных считают, что в Украине не хватает демократии, 36% - что её столько, сколько нужно в условиях войны, а 16% - что даже многовато. 14% не определились с выбором ответа.

Среди основных признаков нехватки демократии украинцы называют запрет критики власти, сокрытие информации и ограничение свободы слова (19%), деятельность ТЦК и мобилизацию (17%), игнорирование интересов простых людей, которых не слушают, незащищенность людей (16%), беззаконие, нарушение властью законов и Конституции, превышение полномочий (15%), коррупцию, бизнес на войне (15%), ограничение прав и свобод граждан (7%), преследование журналистов и оппозиции (4%), отсутствие справедливости и верховенства права (4%).

42% респондентом считают, что нынешняя власть сплошь запятнана, никто из её представителей не должен оставаться при должностях после войны. 48% полагают, что неплохие специалисты есть и в этой власти и они заслуживают того, чтобы остаться на работе.

Опрос проводился 23-29 января методом телефонных интервью, в нем приняли участие 1003 респондента.

