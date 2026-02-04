В ТЦК Яворова Львовской области мужчина скончался вскоре после мобилизации. Военкомат заявляет, что он перепил.

Инцидент прокомментировали в областном ТЦК.

Львовский областной ТЦК заявил, что мужчина на момент задержания был пьян, обновленных военных документов не имел. Его отвезли в "комнату отдыха" в ТЦК к другим мобилизованным. Те вскоре заявили дежурному, что мужчине стало плохо. Он был без признаков жизни, а врачи уже через пять минут после первого обращения зафиксировали смерть.

Согласно заключению медиков, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление.

В то же время жена умершего говорит, что обстоятельства гибели не выяснены. Женщина требует проведения прозрачной судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить реальную причину смерти своего мужа.

Ранее мы писали, что в Черкассах мужчина скончался во время медкомиссии в ТЦК.

Также мы рассказывали, что мобилизованный священник из Львова умер во время военных учений.

