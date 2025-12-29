Опубликованы фото тела жителя Белгород-Днестровского Одесской области по имени Александр, который погиб в местном ТЦК и СП после избиения, как считают его родственники.

На снимках видны большие гематомы на лице и теле, в частности огромный синяк во всю спину, синяки на лбу над бровью, виске и носу.

Адвокат рассказала об обстоятельствах случившегося: 25 декабря около 11:00 мужчина вышел из дома и направлялся к товарищу, чтобы зарядить мобильные устройства, так как у него дома не было света. Буквально через несколько минут он позвонил своей подруге и сообщил, что его остановили сотрудники ТЦК. Через две минуты женщина перезвонила ему узнать, как у него дела. Он ответил, что военкомы всё еще не отпускают его, при этом явно очень нервничал. В 12:20 ему позвонила жена, и трубку взял полицейский, который уведомил: "Ваш муж умер, вам нужно приехать на опознание тела".

"Что же произошло за час десять минут? Вы уже знаете случаи, когда умирают люди и к этому причастны ТЦК. Есть рамки уголовного дела, посвященные таким случаям. В большинстве случаев материалы теряются, видеодоказательств нет, свидетели показывают, что всем оказывали медицинскую помощь или никто ничего не видел. Александр, отец моего клиента, умер в ТЦК Белгород-Днестровского при таких же загадочных обстоятельствах", - резюмировала адвокат.

Напомним, В ТЦК заявляют, что мужчина скончался из-за сердечной недостаточности и атеросклеротической болезни сердца, а признаков насилия на его теле не выявлено.

Смерти мобилизованных в ТЦК стали уже обыденностью в Украине. Так, осенью резонанс вызвала гибель в Подольском ТЦК Киева молодого мужчины Романа Сопина. Как у становила экспертиза, он умер в результате травмы тупым предметом.