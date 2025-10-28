Погибший в Подольском ТЦК Киева Роман Сопин умер в результате травмы тупым предметом, говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы, которое предоставил его адвокат.

Об этом сообщила знакомая семьи умершего, журналистка Дарья Трунова, опубликовав заключение экспертов в Facebook.

"Новая информация по делу о смерти Романа Сопина. Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт "травма тупым предметом"!" - говорится в заявлении журналистки.

Во избежание обвинений в манипуляциях Трунова предложила читателям самостоятельно сделать выводы.

"Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет", - написала Трунова.

Она подчеркнула, что ожидает комментариев от Киевского городского ТЦК и СП, а также от 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, и призвала помочь криминалистов и юристов.







Напомним, 43-летний Роман Сопин скончался 24 октября. Мужчина оказался в больнице с тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием после пребывания в Подольском ТЦК и впал в кому, из которой так и не вышел, умерев на следующий день.

Как заявили в ТЦК, Сопин получил черепно-мозговую травму в результате удара о пол после обморока.