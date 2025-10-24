В Киеве скончался принудительно мобилизованный Роман Сопин, который после ночи в одном из ТЦК и СП оказался в коме.

Об этом сообщает журналист и друг семьи погибшего Дарина Трунова в Facebook.

По словам родственников, Романа задержали представители ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Позднее он позвонил родителям и попросил привезти ему личные вещи. Он ждал их на следующий день.

Однако на следующее утро семье позвонили из больницы с новостью, что у Сопина диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и проведена экстренная трепанация черепа. По предварительной версии, мужчина якобы упал, но точные обстоятельства произошедшего родственникам не раскрыли. При этом военкомы озвучили предположение о возможной эпилепсии у мужчины.

А вчера, как сообщила журналистка, Сопин скончался в больнице.

Родители утверждают, что их сын не отказывался от службы, и требуют расследовать, что произошло с ним в период пребывания в ТЦК.

Полиция Подольского района Киева не открыла уголовное производство, после чего родственники подали заявление в Государственное бюро расследований с просьбой провести проверку на предмет возможного умышленного причинения телесных повреждений, незаконного лишения свободы и служебной халатности.

После резонанса в интернете полиция Киева сообщила, что все-таки открыла уголовное дело о гибели мужчины по статье об убийстве.

По версии следствия, 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Ему пытались оказать помощь другие мобилизованные. В ходе следствия уже опрошены более десятка свидетелей.

О смертях в ТЦК, учебных центрах и на полигонах сообщается регулярно.

Так, мы писали, что в одном из учебных центров ВСУ умер мобилизованный с тяжёлой формой сахарного диабета.

Также сообщалось, что две семьи из Запорожья обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственников.