Пауза с назначением нового главы Офиса президента определенно затянулась. Еще 28 ноября был уволен с этой должности Андрей Ермак, которого за влияние часто называли "вице-президентом".

Сам Владимир Зеленский дал понять, что определенные проблемы с назначением есть.

Он заявил, что рассматривает на этот пост министра обороны Дениса Шмыгаля, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, замглавы ОП Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Федорова. Но также сказал, что по каждому из них есть проблемные вопросы. В основном, связанные с тем, кем их заменить на нынешних должность, а также, в случае с Кислицей и Палицей - с узостью их специализации.

При этом Зеленский признался, что подумывает вообще о "ликвидации Офиса", так как процесс выбора его руководителя слишком усложнился из-за "множества разных предложений, обмена мнений".

Источники, вхожие на Банковую, заявляют, что задержка с назначением нового главы Офиса связана с серьезными подковерными играми вокруг этой должности.

Мы уже писали, что за организацией коррупционного скандала, который подорвал политические позиции Зеленского и вынудил его уволить ближайшего соратника Ермака, стоит так называемая антизеленская коалиция, которая объединила разнородные силы - в первую очередь ранее близкие к Демпартии США, а ныне перешедшие под патронат европейцев грантовые структуры, близких к ним политиков и СМИ, а также ключевых сотрудников НАБУ и САП. Кроме того к ним, в качестве ситуативных союзников, примкнули Порошенко, Коломойский и ряд других обиженных Зеленским фигур.

Отставка Ермака была их важной, но промежуточной целью.

После этого перед "коалицией" появилась развилка из двух вариантов - далее "добивать" Зеленского и правительство через уголовные дела НАБУ, при помощи этого же инструмента разваливать парламентское большинство и менять Кабмин.

Либо оставить формально все как есть, но, фактически, вывести из под влияния Банковой и парламент (через коммуникацию с Арахамией), и Кабмин (через "перевербовку" Свириденко, которая уже недавно "перевербовалась", поддержав отставку Ермака, который ее привел на этот пост).

Часть "коалиции" хотела бы большей перезагрузки власти, но у нее нет возможностей самостоятельно взять под контроль парламент.

Поэтому пока реализуется второй сценарий, "мягкое" лишение Зеленского реальных полномочий. От него, а также от правительства и парламента требуется немногое. Главным образом - не мешать выполнению требований ЕС по усилению внешнего контроля за внутренними процессами в Украине через отбор руководителей силовых структур "международными экспертами", формирование набсоветов госкорпораций из "независимых членов" и т.д.

Поэтому внешне создается впечатление, что политический кризис начал затухать: новых публичных заявлений по расследованию коррупционного дела Миндича от НАБУ и САП не звучит, подозрения Ермаку и бывшим министрам энергетики и юстиции, которые являются фигурантами этого дела, не вручены, а близкие к грантовым структурам СМИ публикуют материалы, в которых описывается "как похорошела власть после ухода Ермака", как там все теперь стабильно работает, без интриг и коварства, как "воспрял духом" Зеленский.

Впрочем, по данным источников "Страны" в политкругах, к реальности эта картина имеет мало отношения. На самом деле, политический кризис, запущенный коррупционным скандалом, продолжается. И нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь "затишьем перед бурей".

Перспективы будут определяться тремя ключевыми моментами.

Первый - действия Зеленского. Его власть с момента инаугурации была сосредоточена в Офисе президента. Сначала в руках у Богдана, затем у Ермака. Другой системы управления он не знает. И теперь перед ним стоит выбор из нескольких сценариев действий. Он может смириться с тем, что его проект установления режима единоличного правления потерпел крах и просто переложить всю ответственность за экономику и внутренние дела на парламентское большинство и правительство, а самому сосредоточиться на внешней политике и войне (как, к слову, и прописано в Конституции), в надежде, что, в таком случае, его не будут "догонять" с уголовными делами НАБУ.

Но он может попытаться все ж таки восстановить влияние, хотя инструментов для этого у него осталось совсем немного.

Какой путь выбрал Зеленский, во-многом, как раз и будет зависеть от фигуры нового главы ОП. Все названные им кандидатуры, за исключением двух, соответствуют первому пути (фактическое отстранение от решения ключевых вопросов). Федоров уже давно дрейфует к грантовым кругам, за что Ермак постоянно хотел его уволить. Кислица - узкий специалист в сфере внешней политики. Шмыгаль за время работы в правительстве показал себя "игроком второго плана", который не стремится к каким-либо резким и самостоятельным движениям. Также этому варианту будет соответствовать и решение (если оно будет принято) вообще расформировать Офис, превратив его в аппарат поддержки деятельности президента.

Два исключения - это Палиса и Буданов.

Палиса считается человек Ермака. И если он будет назначен, то, под его прикрытием, Ермак и Зеленский могут попытаться "вернуть все взад", сохранив политическое влияние Офиса. В первую очередь - на силовые структуры. Также в рамках этой стратегии Зеленский может, например, провести через Раду отмену запрета на выборы во время войны и затем победить на них с помощью введения системы электронного голосования, которую в оппозиции называют инструментом фальсификации итогов выборов. Хотя, все эти движения будут для Зеленского очень рискованны, так как может быть "ответка" в виде возобновления активности НАБУ и САП уже непосредственно против президента.

С Будановым же во главе ОП будет все гораздо интереснее. Как считают источники в политических кругах, он может воссоздать ОП как центр принятия ключевых решений. Однако, воссоздаст его под себя, а не под Зеленского.

"Друзья называют Буданова бесстрашным, враги - ебн@тым. Но и те, и другие признают, что он человек храбрый и решительный. И он гораздо жестче Ермака. Если б к Буданову домой рискнули бы прийти с обыском детективы НАБУ, то, вполне возможно, никто б из них живым оттуда не вышел. У Буданова с "соросятами" (представителями грантовых структур, связанных с Демпартией США - Ред.) давняя и взаимная нелюбовь. Кроме того, у него хорошие отношения с американскими коллегами, а значит и с окружением Трампа он может наладить контакт, если уже не наладил. Правда, у него тяжелые отношения с руководством СБУ и с Сырским. Но если Зеленский даст ему такие же полномочия, какие были у Ермака, то Буданов сможет установить контроль над силовой вертикалью и восстановить политическое влияние Офиса. Однако, есть важный нюанс. У Ермака не было своих политических амбиций. Он с Зеленским был одним целым. Буданов же имеет и политические амбиции, и политическую субъектность. Его рейтинг, по ряду опросов, превышает рейтинг Зеленского, а если он выходит во второй тур выборов, то с экс-главкомом ВСУ Залужным его разделяют лишь считанные проценты. Поэтому назначение Буданова главой Офиса даст большой стимул его сольному политическому проекту. Фактически Зеленский, в таком случае, номинирует его на роль своего преемника на посту президента. Но пока есть сомнения, что это входит в планы Зеленского. Также и сам Буданов может не согласится на пост главы ОП, если не получит необходимых полномочий", - говорит источник.

Второй важный фактор влияния на политическую ситуацию - расклады в парламенте. После отставки Ермака и усиления роли Арахамии в системе власти, в "Слуге народа" центробежные тенденции затихли, фракция внешне сохраняет единство, что показало недавнее голосование за бюджет. Однако, по данным источников в парламенте, внутри СН не все так благостно. Ослабление "хватки" через силовые структуры Офиса президента может привести к увеличению самостоятельности фракции, а значит и к усилению влияния в ней различных групп, каждая из которых будет выставлять свои условия при важных голосованиях.

Третий, и по сути, сейчас главный фактор - переговоры с Трампом о завершении войны и возможные действия президента США, если Зеленский не согласится на условия его мирного плана. Если Вашингтон начнет жестко давить на Киев, это может иметь серьезные последствия для внутренней украинской политики и привести к различным радикальным последствиям - начиная от раскола в близком окружении Зеленского и заканчивая его отставкой с поста президента Украины. Если же по условиям завершения войны удастся договорится и огонь прекратится, то сразу встанет вопрос по выборам, к которым все начнут готовиться. Собственно, нынешняя "пауза" в политическом кризисе, во-многом, объясняется ожиданием итогов переговоров, исходя из которых основными игроками и будут приниматься решения.

Также существуют противоречивые прогнозы о дальнейших действиях НАБУ и САП. Часть наблюдателей считают, что они приостановили активность по раскрутке дела Миндича в рамках общих договоренностей с Зеленским о "мягком" переформатировании власти. Другие полагают, что пауза временная и в ближайшее время антикоррупционные органы нанесут новый удар.

Подробнее о политических раскладах в Украине читайте в статье "Страны".

Почему тянет Зеленский

Раньше Владимир Зеленский не тянул с назначением главы своего Офиса. 11 февраля 2020 года он одним указом уволил Андрея Богдана с поста руководителя ОП, а другим - назначил Андрея Ермака. Указ же о Богдане на главу еще Администрации президента (АП) вышел 21 мая 2019-го - через два дня после увольнения президентом Петром Порошенко руководителя его АП Игоря Райнина. К слову, именно Офис президента Богдан возглавит 25 июня того же года после того, как Зеленский поменяет название этого вспомогательного органа.

И Порошенко, кстати, не тянул с перестановкой в своей АП: 29 августа 2016 года он поменял Бориса Ложкина на Райнина.

В оппозиционных к Зеленскому кругах популярна версия, что приход нового человека в ОП до сих пор не состоялся, так как нет охотников на эту работу даже среди названных самим президентом людей.

Возможно, есть тут доля правды. Близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко дал это понять в своем посте в Facebook.

"Не каждый потенциальный кандидат на эту должность стремится ее получить. Скорее, наоборот. Должность руководителя Офиса воспринимается (после Ермака) как токсичное место, которое может разрушить дальнейшую политическую карьеру. А некоторые не хотят терять свой "феодальный домен", где они и царь, и Бог, и военный начальник", - утверждает Фесенко. По его словам, играет роль, что в некоторых случаях Зеленский не настаивает на переходе людей к нему, и те, чувствуя такое отношение, отвечают отказом.

"Похоже, президент сильно колеблется. Он выбирает не только между личностями. Это также выбор следующей модели администрирования его политики", - говорит политолог.

При этом источник, вхожий на Банковую, связывает паузу с назначением как раз с тем, что желающие занять эту должность ведут жесткую борьбу, отголоски которой лишь частично слышат СМИ. Речь, в первую очередь, идет о главе ГУР Кирилле Буданове и первом вице-премьере Федорове.

"Из-за того, что в этих подковерных играх участвуют разведчик Буданов и Федоров - тоже не особо публичный персонаж, в медиа мало что попадает. Шмыгаль в ОП точно не хочет и его невозможно переубедить, поэтому он в "списке" только для статистики. Кислицу президент рассматривал одно время всерьез. Но он не центральная фигура - как и Палиса", - утверждает собеседник, попросивший об анонимности.

При этом, Зеленский, по словам источника, продолжает размышлять, а не отказаться ли ему вообще от должности главы ОП, в корне поменяв предназначение органа.

"Есть вариант провести реформу Офиса, сделав упор на протокольной части, а, например, "аналитику" передать в СНБО. Получается эдакий кабинет при президенте, где главным тогда шеф протокола Игорь Брусило, плюс, скажем так, уполномоченные президента по разным вопросам. Основными обязанностями будут, условно говоря, составление графика мероприятий, поездок и визитов президента. Не политические интриги, а подготовка списка, кому глава государства на этой неделе вручает ордена", - говорит источник.

Однако призрак перемен точно бродит по коридорам ОП. Их не избежать при изменении сути президентского Офиса или после возможного прихода "новой метлы" - то есть назначения руководителя.

Кто-то уже уже ищет себе другое место, как замглавы ОП Ирина Мудрая, которая нацелилась на кресло министра юстиции и ищет благосклонности парламентских групп влияния. Но о ситуации вокруг перестановок в правительстве и в самой Раде чуть ниже.

Что касается будущего ОП, то, по мнению источников, Зеленский определится до зимних праздников.

Между президентом и Радой пока перемирие. Фото: president.gov.ua

Не все хотят в министры

Парламент тоже пока не спешит заполнять вакансии министров, освободившиеся после "Миндичгейта". При том что разговор уже заходит и о заменах. Как уже сказано, на главу Минюста метит замглавы ОП Мудрая. Другой претендент - глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов ("Слуга народа", СН), который предложил свою кандидатуру на памятной встрече Зеленского с фракцией перед увольнением Ермака.

"На самом деле президенту без разницы, кто возглавит Минюст. Но кандидатуры Маслова, как и Мудрой не всем во фракции нравятся. Вероятно, будет внутрифракционное голосование, кого поддержать. Все ж хотели многоступенчатой парламентской демократии - ну вот!"- говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

Другой влиятельный собеседник во фракции подтверждает, что, в частности, Маслов не находит массовой поддержки: минимум половина депутатов от СН не готова его поддержать, "хотя и не то, чтобы к нему плохо они относились".

На Минэнерго вообще кандидатов у фракции нет.

"Никто не хочет быть министром энергетики. Этот пост стал токсичным еще в мирное время, а сейчас ко всем скандалам и обстрелам еще получить статус PEP (аббревиатура для politically exposed person, или "политически значимое лицо" - Ред.), угрозу уголовных дел и претензии абсолютно со всех сторон тем более никого не привлекает", - говорит влиятельный источник во фракции.

Одновременно ведутся разговоры о смене министра образования и науки, хотя здесь все может быть еще сложнее, говорят собеседники во фракции. "Лисовой многих не устраивает, но кем заменить? Сейчас перед главой образовательного ведомства стоит задача сократить количество вузов. А этот шаг превратит любого нового министра в Лисового", - полагает источник.

Другой собеседник, близкий к главе фракции, полагает, что вопрос о замене главы Минобразования назрел, и "Федоров не будет защищать Лисового".

"Вероятно, придется "закрывать" Бабаком (глава "образовательного" комитета Рады Сергей Бабак - Ред.), несмотря на то, что президент ему уже столько раз предлагал, а он отказывался. Но Сергей также искал компромисс по вопросу зарплат учителям, спасая голоса для бюджета. И если не он, то мы заходим в ректориаду, которая может затянуться непонятно насколько", - говорит источник.

Также, судя по всему, пока остается в кресле вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития Алексей Кулеба, несмотря на свою близость к уволенному Ермаку. Снять Кулебу требует оппозиция, называя того "фигурантом антикоррупционных расследований". Однако, как говорят депутаты от СН, глава их фракции Давид Арахамия настаивает, что пока нет официальных подозрений от антикорорганов, Кулебу не надо трогать.

"В общем торопиться с кадрами никто не будет. Это ж не бюджет, который нужно принять любой ценой", - говорит народный депутат от СН.

Ситуацию во фракции он характеризует сейчас как спокойную. Выходов депутатов не предвидится, настаивает он.

"И замены президиума тоже не будет. Все всех устраивает", - говорит источник.

"Давид погасил недовольство, раскола не стоит ждать", - полагает источник, близкий к Арахамии.

"Тех, кто угрожал выйти из монобольшинства, задобрили пряником. Им пообещали, что если до февраля не будет никаких "телодвижений" (то есть выходов из фракции СН - Ред.), они или получат вольную, или увидят перспективы дальнейшего пребывания во фракции. Вообще в парламенте заметно оживление после слов Трампа о необходимости выборов в Украине. Во всех фракциях и депгруппах достали наброски предвыборных планов. Все ждут мира и старта избирательного процесса. В такой ситуации влиятельным игрокам нет смысла менять политический ландшафт, подрывая и разваливая монобольшинство", - говорит еще один собеседник во фракции.

При этом, источник в парламенте говорит, что внутри фракции СН далеко не все так благостно.

"Ранее дисциплина во фракции держалась, в основном, на страхе депутатов перед силовыми структурами, подконтрольными Офису. Теперь есть ощущение, что этот пресс будет слабеть. А значит - увеличится самостоятельность фракции "Слуги народа", которая внутри очень неоднородна. Там есть свои группы влияния, каждая из которых будет пытаться вставить свои пять копеек при важных голосования. Нынешние проблемы с определением кандидатур на вакантные посты в правительстве - первые звоночки. И далее их будет только больше. Кстати, это же является и причиной почему для Зеленского будет проблемой назначить на главу ОП Шмыгаля - за его преемника в Раде развернется жесткая борьба и президенту многие будут ставить условия по кандидатуре", - говорит источник в парламенте.