Франция подвела Германию в вопросе конфискации российских активов.

Об этом пишет газета Financial Times.

Авторы публикации отмечают, что канцлер Германии Фридрих Мерц активно продвигал идею использования 210 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине, тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон сохранял публичную тишину по этому вопросу.

По информации издания, еще накануне саммита в Брюсселе "команда Макрона выразила сомнения по поводу законности (изъятия активов - Ред.) и предупредила, что его опутанная долгами страна будет испытывать трудности с выдачей национальной гарантии в случае срочного возвращения активов в Москву".

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придётся заплатить цену. Но он настолько слаб, что не имел другого выбора, кроме как сжаться за Джорджей Мелони", - сказал газете высокопоставленный дипломат ЕС.

FT пишет, что немецкому канцлеру приходится иметь дело с "хромой уткой" Макроном, который сильно ограничен в своих возможностях из-за политических проблем на родине и не может взяться за что-либо, имеющее финансовые последствия.

Напомним, Макрон сейчас ищет контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров об Украине.

Что означает провал репарационного кредита для Украины для войны и мира, мы разбирали в отдельном материале.