Ключевую роль в срыве плана фактической конфискации замороженных российских активов через репарационный кредит Украине сыграли не столько Бельгия, сколько Франция и Италия.

Это следует из статьи Politico, в которой газета со ссылкой на 23 действующих и бывших чиновников ЕС описала, как провалился план изъятия авуаров РФ.

По информации издания, несмотря на то, что Бельгия более двух лет последовательно блокировала использование российских активов для финансирования Украины, за несколько часов до вчерашнего саммита большинство стран ЕС ожидали, что Брюссель в последний момент отступит. По словам одного из дипломатов, накануне саммита премьер Бельгии Барт де Вевер "по сути получил всё, чего хотел".

Изначально накануне саммита во время закрытых консультаций сформировались два лагеря. Первый - сторонники репарационного кредита. Второй, во главе с Бельгией и при поддержке Италии, Болгарии и Мальты, выступал против использования российских активов из-за опасений ответных шагов со стороны России, включая судебные и экономические последствия. Этот лагерь настаивал на альтернативе в виде совместных заимствований ЕС, которые в итоге и были приняты.

Дипломаты рассказывали, что в начале декабря руководство Еврокомиссии и канцлер Германии пытались склонить бельгийского премьера к уступкам на неформальных встречах и во время личных переговоров, но безрезультатно. После этого в кулуарах обсуждался вариант давления: Бельгии намекали, что её могут изолировать в принятии решений по аналогии с Венгрией. Эта угроза тоже не сработала.

Менее чем за сутки до начала саммита бельгийский посол в закрытом формате сообщил коллегам, что позиция по замороженным активам "откатывается назад", то есть консенсуса не выходит, однако большинство лидеров ЕС всё равно отправились в Брюссель, считая вариант с репарационным кредитом основным.

В день саммита, по словам источников, обсуждение финансирования Украины намеренно перенесли на конец повестки, чтобы выиграть время для давления на Бельгию. Параллельно в закрытых комнатах шли отдельные переговоры с участием бельгийского, итальянского и немецкого руководства.

Источники утверждают, что цена согласия Бельгии заключалась в требовании неограниченных финансовых гарантий от других стран ЕС на случай исков или иных ответных действий России. Для большинства государств это оказалось неприемлемым из-за "риска неограниченной ответственности".

Решающим моментом стало распространение двустраничного юридического документа Еврокомиссии, который должен был, как предполагалось, снять опасения Бельгии. Но, по словам участников обсуждений, документ вызвал ещё больше вопросов и фактически похоронил план использования активов. Несколько лидеров, включая представителей Италии, Франции и Люксембурга, сразу выступили против этого документа.

После этого, по данным источников, Еврокомиссия активировала запасной вариант с совместными заимствованиями, который неофициально обсуждался уже несколько дней. Комиссия была уверена, что сможет нейтрализовать венгерское вето тем, что Венгрию от необходимости вносить свою долю в этот кредит исключат.

Однако в итоге исключать пришлось также Чехию и Словакию: им пообещали особые условия, при которых их налогоплательщики не будут напрямую участвовать в финансировании обороны Украины.

"Хотя после 16 часов марафонских переговоров, завершившихся в пятницу утром, ЕС согласился направить Украине €90 млрд, это решение лишь маскирует дальнейшее размывание европейского единства. Воинственная позиция Барта де Вевера означает ещё одну победу лидеров (отдельных стран - Ред.) против истеблишмента (Еврокомиссии - Ред.)", - пишет издание.

Напомним, из-за неудачи в реализации плана репарационного кредита Европе пришлось выделять средства Украине за счёт собственного бюджета.

Между тем в Раде уже заявили, что выделенных Европой 90 млрд евро Украине не хватит на два года, поэтому Европе следует продолжать искать варианты использования российских активов.