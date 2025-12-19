Украине не хватит утвержденного Европейским Союзом кредита в 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) на ближайшие два года.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Политик рассматривает различные варианты финансирования Украины, однако считает, что идею репарационного кредита не следует снимать с повестки.

"МВФ считает, что нужно будет 137 миллиардов долларов для закрытия потребностей. Тем более что это средства и для финансирования бюджета, и военных расходов, пособий. Поэтому необходимо максимально получить средства по другим программам. А это, в первую очередь, Ukraine Facility и Всемирный банк. Крайне важна будет программа МВФ. И решение ЕС её ночью разблокировало. Нужно, чтобы европейцы и дальше искали выход по использованию замороженных (российских) активов", - написал Железняк.

Напомним, Евросоюз вопреки своим планам не смог решиться на использование российских активов для кредита Украине. Европе пришлось выделять деньги за счёт обеспечения собственного бюджета.

Между тем, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Евросоюз в будущем всё же может погасить долг по кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро за счёт замороженных российских активов.