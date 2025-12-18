США в ходе переговоров с Украиной задают вопрос: "Как вы будете стоять еще год, если у вас нет денег".

Об этом глава государства рассказал журналистам во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, конфискация российских активов в пользу Украины нужна, чтобы снять этот вопрос с повестки дня.

Кроме того, президент заявил, что если Украина до весны не получит необходимое финансирование от Европы, в частности репарационный кредит, производство дронов придется сократить в несколько раз.

"Если весной Украина не получит соответствующий транш, который в случае мира Украина будет использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны Украина будет использовать на следующие приоритеты, прежде всего производство дронов. В Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – заявил Зеленский.

Он добавил, что европейские партнеры могут принять решение о финансировании потребностей Украины до конца этого года.

Также Зеленский сообщил, что в ЕС есть несколько стран, выступающих против предоставления репарационного кредита Украине.

Президент подчеркнул важность решения вопроса репарационного займа, отметив, что это касается не только финансовой поддержки Украины.



"Мы не хотим, чтобы этот инструмент оставался в руках России. Они сделают все возможное, чтобы заблокировать это решение", - сказал президент.

Напомним, США призывают ЕС не изымать эти активы, а оставить как инструмент торга с РФ. Также они призывают Киев пойти на уступки ради скорейшего завершения войны, используя в качестве аргумента отсутствие стабильного финансирования.

И Зеленский, по сути, призывает дать деньги Украине, чтоб он мог отказать американцам в их требованиях.

О том, к каким последствиям может привести выдача Украине репарационного кредита, мы рассказывали в отдельном материале.

