Шансы на выдачу Украине репарационного кредита за счет замороженных в Европе активов РФ падают, однако Европейская комиссия пока не рассматривает альтернативные варианты.

Об этом пишет издание Politico.

В материале издание напомнило, что уже семь стран ЕС публично выступили против плана выделения такого кредита: Бельгия, Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия.

"Чем больше таких случаев, тем выше вероятность того, что нам придется искать другие решения", — прокомментировал ситуацию дипломат из ЕС.

Другой представитель ЕС заявил газете, что отсутствие решения на этой неделе пошлет "катастрофический сигнал Украине". Такой исход станет не только "сокрушительным ударом" для Украины, но тогда и сама Европа "потерпит крах".

Упомянутые семь стран ЕС не смогут сформировать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на этой неделе, говорится в статье.

Однако дипломат и представитель ЕС заявили, что Бельгия конструктивно сотрудничает над изменением документа о кредите, который рассмотрят послы ЕС сегодня, и альтернативные варианты финансирования Украины пока не стоят на повестке дня.

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объяснила журналистам, почему репарационный кредит остается единственным вариантом финансирования Киева: Брюссель не сможет договориться о финансировании Украины за счет евробондов. Она отметила, что без согласия Бельгии использовать активы РФ для этого кредита будет проблематично, даже если идею поддержит большинство стран ЕС.

Напомним, на днях новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет брать на себя гарантии финансирования Украины.

Незадолго до этого ЕС решил бессрочно заморозить российские активы. Решение поддержали Бельгия, Болгария, Италия и Мальта, которые против выделения кредита за счет этих активов.