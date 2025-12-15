Президент Украины Владимир Зеленский снова отклонил предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе, но согласился на отказ от НАТО.

Об этом сообщает газета Politico.

"Судьба украинских территорий, находящихся под российской оккупацией, является особенно сложным и болезненным вопросом. Президент США Дональд Трамп выдвигал идею вывести с этих территорий как украинские, так и российские войска, и создать демилитаризованную "свободную экономическую зону", в которой могли бы работать американские бизнес-интересы. Украина отклонила это предложение, по словам французского чиновника", - говорится в статье.

Немецкий таблоид Bild пишет, что вывод войск из Донбасса это красная линия для Киева.

США настаивают на территориальных уступках, несмотря на яростные возражения со стороны Европы, что вызывает трения с администрацией Трампа.

Президент Украины готов обсуждать отказ от НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, а также заморозку по линии фронта, но категорически отвергает требование вывести войска из Донецкой области, даже если туда не будет заходить армия РФ.

"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Украина предлагает, чтобы РФ тоже отвела войска.

"Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны тоже отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?" — сказал источник.

О том, что Зеленский на переговорах в Берлине предложил отказаться от стремления Украины в НАТО, писало агентство Reuters. И сам президент заявлял об этом в воскресенье.

При этом Kyiv Post пишет, это не означает формальный отказ от НАТО, а скорее то, что НАТО не будет выступать в качестве гарантии безопасности в рамках этого конкретного мирного плана — различие, которое Зеленский назвал "связью", а не уступкой.

В то же время Кремль считает "краеугольным камнем" переговоров согласование документа с юридическим обязательством Украины отказаться от вступления в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он говорит, что такой документ подлежит особому обсуждению.

Напомним, по данным СМИ, Россия в рамках американского плана должна отвести войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Ранее Зеленский говорил, что США предлагают вывести войска из оставшейся части Донбасса только Украине, а Россия не должна будет вводить туда войска.

Мы публиковали подробности обсуждаемого мирного плана для Украины в отдельном материале.