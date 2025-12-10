Стали известны подробности текущей версии мирного плана для Украины, которую обсуждают и продвигают США.

Детали на страницах газеты The Washington Post сообщил американский журналист Дэвид Игнатиус со ссылкой на украинские и американские источники.

По их данным, план разбит на три части: собственно мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Документ подразумевает следующее.

Вдоль всей линии прекращения огня от Донецкой области до Херсона предлагается создать демилитаризованную зону наподобие корейской, за которой будет находиться более глубокая зона, куда запретят вводить тяжелое вооружение. Таким образом американцы пытаются убедить Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса.

Обмен территориями — неотъемлемая часть соглашения, но Украина и США до сих пор спорят о том, как будут проведены границы.

Запорожская АЭС не будет находиться под российской оккупацией. Обсуждается вариант, при котором США могут взять на себя управление объектом. Это привлекает "некоторых украинских чиновников".

Украина может вступить в Евросоюз уже в 2027 году. Администрация Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии. Членство будет способствовать развитию торговли и инвестиций, "но, пожалуй, самое важное – это заставит Украину взять под контроль пагубную культуру коррупции в государственных предприятиях".

США предоставят гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Украина хочет, чтобы США подписали такое соглашение, а конгресс его ратифицировал. Европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности. Команда Трампа заявляет о готовности и дальше оказывать поддержку украинской разведке.

Суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето. Обсуждается повышение ограничений численности ВСУ с 600 до 800 тысяч человек. Но Украина отказывается от каких-либо формальных конституционных ограничений, как того хочет Россия. Как сказано в статье, "независимо от номинальной численности армии официальные лица говорят, что могут быть дополнительные силы, такие как национальная гвардия или другие вспомогательные силы".

Администрация Трампа по-прежнему предлагает выделить 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление Украины. Сумма может быть увеличена. Также американские чиновники ведут переговоры с международной инвестиционной компанией BlackRock о создании украинского фонда развития, который привлечет 400 миллиардов долларов на восстановление. Всемирный банк тоже будет участвовать в этом процессе.

Трамп хочет аналогичных инвестиций и для России.

"Кушнер и Уткофф, оба убеждённые капиталисты, исходят из того, что страны, которые торгуют и процветают, не воюют", - говорится в статье.

Ранее мы приводили полный текст первой редакции мирного плана из 28 пунктов.

Спустя несколько дней после его появления СМИ писали, что документ сократили с 28 до 19 пунктов.