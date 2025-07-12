Конференция по восстановлению Украины, прошедшая в Риме, завершилась без конкретных финансовых обещаний.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

При этом главный неприятный факт – накануне мероприятия американский инвестиционный гигант BlackRock отказался от дальнейшего участия в проекте восстановления.

Ранее эта корпорация играла ключевую роль в привлечении средств в так называемый Ukraine Recovery Fund, который должен был стать аналогом "плана Маршалла" для послевоенной Украины.

В 2023 году BlackRock по итогам встречи его главы Ларри Финка с президентом Украины Владимиром Зеленским обязался координировать усилия инвесторов и помочь Банковой в разработке инвестиционной стратегии. Ожидалось, что на прошедшей в Риме конференции BlackRock объявит о привлечении миллиардов долларов от западных банков и частных инвесторов.

Однако накануне саммита стало известно, что BlackRock вовсе отказывается от дальнейшего участия в проекте. По мнению газеты, это связано с политикой президента США Дональда Трампа по Украине, который стремится завершить войну на невыгодных для Киева условиях.

Один из инициаторов фонда, австралийский миллиардер Эндрю Форрест, уже выражал сомнения в целесообразности вклада в украинскую реконструкцию при условиях "мира, навязанного Киеву".

К настоящему времени нет ясности, кто и как будет координировать сбор средств для Украины. Обсуждаются альтернативные предложения со стороны Франции, но без американской поддержки их реализация вызывает сомнения, комментирует ситуацию издание.

Ранее в Bloomberg писали, что с приходом к власти Трампа BlackRock прекратила искать инвесторов для фонда восстановления Украины.

Напомним, за шесть месяцев Киев получил менее половины средств, заложенных на восстановление страны в текущем году.