Вчера президент Украины Владимир Зеленский прямо отказался вывести войска из Донбасса.

СМИ писали, что признать территориальные потери его побуждали американцы, которые хотят форсировать заключение мирного соглашения. Сегодня это фактически подтвердил лично глава Белого дома Дональд Трамп, который сказал, что Зеленский проигрывает войну и ему нужно признать реалии.

"Ему придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, какие они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проигрывает. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - сказал президент США.

Другими словами, исходя из заявлений сторон, сейчас ситуация выглядит так, что именно позиция Зеленского срывает реализацию подготовленного США мирного плана.

Почему Зеленский идет в этом вопросе наперекор Вашингтону, очевидно. Во-первых, для него согласие на вывод войск из Донбасса - тяжелейший удар, от которого он вряд ли оправится. Он может и не привести к бунтам или неповиновению в армии, но на дальнейшей политической карьере Зеленского можно будет ставить крест: его заклеймят как предателя. Во-вторых, что ещё важнее, украинские власти не видят необходимости идти на уступки такого масштаба.

Как мы уже писали, поменять отношение Киева к вопросу могли бы три фактора:

резкое ухудшение ситуации на фронте с угрозой его полного обвала;

отсутствие гарантий продолжения финансирования Украины со стороны Европы в требуемых объемах, то есть провал переговоров о репарационном кредите;

очень жесткое давление со стороны США.

Судя по всему, Зеленский, в том числе после встречи с европейскими лидерами в Лондоне, считает, что ни одно из этих условий не наступит: фронт не рухнет, репарационный кредит выдадут, а Трамп не осмелится предпринимать сильные меры воздействия вроде прекращения поставок оружия и разведывательной информации, не говоря уже о чем-то большем.

Однако такая ставка может оказаться крайне рискованной и иметь серьёзные последствия для страны.

Например, если на следующей неделе не будет решения о репарационном кредите, в бюджете Украины образуется огромная дыра. С учетом того, что сейчас Зеленский фактически блокирует дальнейшее движение с мирным планом своим отказом идти на условия Вашингтона, нельзя исключать резкой реакции Трампа, включая меры воздействия как на украинские власти, так и на поддерживающих их европейцев.

И то и другое, если произойдет, может значительно усложнить ситуацию на фронте. И главный риск для Украины в таком случае - дальнейшее ухудшение условий мирных соглашений.

Насколько можно судить, пока тактика Зеленского заключается в том, чтобы переписать план Трампа, убрав оттуда вывод войск из Донецкой области и прочие уступки, и убедить президента США поддержать обновленную версию. Но этот подход может и не сработать. А если ещё и не будет решения о выделении репарационного кредита, то позиция Киева относительно предложений президента США может начать постепенно меняться.