Соединенные Штаты в ходе переговоров с Украиной пытаются убедить Киев вывести войска из Донбасса.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейский источник.

Из-за этого переговоры "зашли в тупик", а президент США Дональд Трамп недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В территориальном вопросе американцы настроены просто: Россия требует от Украины отказаться от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать. Американцы настаивают на том, что Украина должна уйти из Донбасса, так или иначе", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Украина настаивает на заморозке по линии фронта.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот ещё не читал проект мирного соглашения, с которым, по его словам, согласились в России, а также в украинской делегации.

Зеленский в свою очередь говорил, что хочет сначала заслушать доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам обсуждений, потому что не все вопросы можно обсуждать по телефону.

Сообщалось, что сегодня Умеров покажет Зеленскому "все драфты" (то есть черновые наброски) мирного соглашения.

Подробнее о том, как сейчас идут переговоры о мире в Украине, мы писали в отдельном материале.