Европа убеждает президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса.

Это следует из статьи Bloomberg.

По мнению издания, европейцы хотят, чтобы украинский лидер не заключал мирное соглашение без гарантий безопасности со стороны США.

"Главная цель Европы - избежать ситуации, когда израненный Зеленский будет вынужден США вывести войска из украинского Донбасса и согласиться на сделку без серьёзных американских гарантий безопасности", - пишет агентство.

Также европейцы планируют донести эту мысль до Вашингтона, для чего в ближайшие дни представители Европы отправятся в США, чтобы обсудить процесс переговоров.

Пока же в Европе придерживаются стратегии "публичного одобрения американских усилий, полагаясь на Путина, чтобы сорвать их". Но "этот подход сейчас на пределе, и неясно, есть ли план Б".

Британские чиновники уверены, что президент РФ Владимир Путин во время последней встречи с спецпредставителем США Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку "план, по-видимому, был немного изменён в пользу Украины".

"Но европейцы на этот раз видят потенциально иную динамику. Европейские дипломаты сообщают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами было непростым. Они также всё больше готовы к тому, что Трамп уйдёт от войны, если не сможет добиться соглашения", - говорится в статье.

Bloomberg предупреждает: остаётся риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины, а заявления о том, что ЕС стоит "плечом к плечу" столько, сколько потребуется, — это не стратегия. С уходом США Европе придётся решить, может ли она продолжать поддерживать Украину как военно, так и финансово.

При этом "остаётся неясным, сможет ли Европа разработать жизнеспособный план продолжения финансирования Украины".

Напомним, Зеленский в понедельник собирается лететь в Лондон на встречу с европейскими лидерами, поездка будет связана с переговорами о завершении войны.

О том, что происходит вокруг переговоров, мы писали в отдельном материале.