Президент Украины Владимир Зеленский собирается в понедельник лететь в Лондон.

Об этом глава государства сообщил во время общения с корреспондентом "РБК-Украина" в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

По словам Зеленского, поездка будет связана с переговорами о завершении войны, которые украинская делегация ведет сейчас в США.

"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которые там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - отметил президент.

Он добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложит ему о переговорах с американцами по телефону.

Между тем издание The Telegraph пишет, что во время визита в Лондон Зеленский встретится с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В британском правительстве отметили, что Стармер воспользуется встречей, чтобы "засвидетельствовать поддержку Украины".

Европейские лидеры также обсудят переговоры между американской и украинской делегациями, направленные на достижение мирного соглашения и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, Государственный департамент США после переговоров делегаций США и Украины в Майами заявил, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от России. Аналогичное заявление опубликовал и глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам пятничной встречи с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

