Переговоры в Абу-Даби с российскими разведчиками и с американцами прошли "чудесно".

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в ответ на вопрос журналистов о ходе переговоров.

При этом он призвал не торопиться с информацией об итогах.

"Не спешите. Все переговоры должны быть в тени, потому что (иначе) они не будут успешными. Вы же не хотите, что бы мы их провалили?" - ответил Буданов.

Как известно, в Абу-Даби Буданов вел переговоры с представителями российской разведки, к которым затем присоединились американцы.

В то же время Государственный департамент США после переговоров делегаций США и Украины в Маями заявил, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от России. Аналогичное заявление опубликовал и глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам пятничной встречи со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане президента США Дональда Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.