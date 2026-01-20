Сегодня Владимир Зеленский, пожалуй, впервые с момента памятного скандала в Овальном кабинете, позволил себе высказать в адрес президента США Дональда Трампа если не прямую критику, то плохо скрытое неудовольствие.

О том, что к этому идет дело, поступали сигналы ещё с выходных. Напомним, тогда в Майями побывала украинская делегация. Однако Киев комментировал итоги визита весьма скупо, а Вашингтон вообще хранил молчание.

До того считалось, что на встрече с американскими представителями украинская делегация должна согласовать основные параметры соглашений, которые планировалось утвердить во время встречи Зеленского и Трампа в Давосе, в том числе требуемые Киевом гарантии безопасности. Также в повестке переговоров остается спорный вопрос о выводе украинских войск из всего Донбасса. На этом настаивает Москва, а Киев этого делать не хочет.

Отсутствие подробных комментариев по поводу встречи вызвало у наблюдателей предположение, что по спорным вопросам договориться не удалось. Сегодня оно только укрепилось.

Утром СМИ опубликовали информацию о том, что Зеленский может не поехать в Давос, а запланированное там подписание соглашения между Украиной и США о создании фонда восстановления отменено.

Позже это подтвердил и сам Зеленский, заявив, что не поедет на форум, поскольку ему нужно оставаться в Украине, чтобы ликвидировать последствия атак на энергетику. Хотя раньше российские атаки не мешали ему покидать страну ради важных встреч. Правда, он допустил, что еще может поехать в Давос, если будут готовы к подписанию документы, а также появятся конкретные договоренности о поставках систем ПВО, ракет к ним и о помощи в поддержке энергетики. Тем самым он подтвердил, что всего этого пока нет.

Также он высказал несколько осторожно-негативных комментариев относительно политики Трампа, заявив, что до сих пор США не смогли остановить Россию. Еще Зеленский поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой - Гренландию - собирается аннексировать Трамп.

Собственно, Гренландия стала ещё одной причиной, почему Зеленский пока не поехал в Давос. Ведь основной смысл его визита на Всемирный экономический форум заключался в попытке вместе с европейцами изменить позицию Трампа по принципам мирного урегулирования и склонить его к одобрению американских гарантий европейским войскам, которые зайдут в Украину после завершения войны, а также снять требование о выводе украинских войск из Донецкой области. Но судя по всему, после визита делегации в Майями стало понятно, что в отношении последнего пункта подход Трамп не изменился. Напомним, по данным СМИ, он настаивает на выводе украинских войск.

Что касается первого пункта о гарантиях безопасности, то Трамп и до того был против их предоставления, а с учетом противостояния с европейцами по поводу Гренландии вероятность позитивного ответа Вашингтона еще больше уменьшилась.

Видимо, поэтому Зеленский и передумал ехать. Тем более что он мог оказаться в Давосе между молотом и наковальней: был бы вынужден принять участие в неизбежной дискуссии о Гренландии и занять чью-либо сторону. И хотя он пока полунамеками дает понять, что ему ближе европейская позиция, прямо пока он её не заявляет, чтобы не вызвать гнев Трампа.

Между тем в украинских телеграм-каналах довольно позитивно восприняли опубликованную вчера в СМИ информацию об идее создания военного альянса Украины и Европы без США. Однако, как мы писали, у этого замысла есть очень много подводных камней для Киева.

Судя по заявлениям из Киева, продолжают нарастать проблемы в переговорах, сигналом о которых стало недавнее заявление Трампа о том, что Зеленский тормозит мирный процесс.

Впрочем, главные проблемы начнутся, если конфликт вокруг Гренландии между Европой и США зайдет столь далеко, что приведет к расколу коллективного Запада. В таком случае обрушится вся конструкция внешней поддержки, которую Киев выстраивал с начала войны. Более того, не исключены самые невероятные геополитические развороты вплоть до союза Европы или ее части с Россией либо, наоборот, резкая эскалация в отношениях между ними. Подробнее об этих сценариях мы писали в отдельном материале.