На форуме в Давосе президент США Дональд Трамп проведет встречу с европейцами по Гренландии.

Об этом сообщил сам президент США в своей социальной сети Truth Social по итогам разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп также заявил, что не отступится от претензий на Гренландию.

"Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет - в этом все согласны! Соединенные Штаты Америки - самая могущественная страна на планете, с большим отрывом", - написал глава Белого дома.

В то же время, как сообщает газета Politico, Трамп ещё не назначил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

"Встреча между Трампом и Зеленским должна была стать геополитическим центром нынешней конференции. Однако на данный момент она всё ещё не была назначена", - пишет издание.

В Давосе Трамп должен встретиться с европейскими лидерами.

На встрече собирались обсуждать гарантии безопасности Украине, но, как пишут западные СМИ, тема Гренландии отодвинула вопрос Украины на второй план.

Напомним, накануне Трамп не ответил, применит ли армию в Гренландии, и призвал Европу сосредоточиться на войне в Украине.