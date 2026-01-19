Прибытие "большого числа датских военнослужащих" ожидается в понедельник вечером в местечке Кангерлуссуак в Западной Гренландии.

Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на вооруженные силы королевства.

Заявляется, что вместе с новой группой военных прибудет начальник штаба армии Петер Бойсен. Представители вооруженных сил королевства подчеркивают, что это станет "существенным вкладом" в общую стратегию по наращиванию военного присутствия Дании на острове.

Напомним, на днях сразу несколько европейских стран заявили об отправке в Гренландию своих вооруженных сил или планах сделать это в самое ближайшее время.

В частности, в Гренландию прибыли 15 немецких солдат, однако практически сразу покинули остров.

В бундесвере заявили, что немецкие военные покинули Гренландию, так как выполнили свою первоначальную задачу. Подробности миссии не раскрывались.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал отправку европейских войск в Гренландию "очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты".

