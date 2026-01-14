Сразу несколько европейских стран заявили об отправке в Гренладнию своих вооруженных сил или планах сделать это в самое ближайшее время.

Так, сегодня днем ​​премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что офицеры шведских Вооруженных сил прибыли в Гренландию и входят в состав группы из нескольких стран-союзников.

Норвегия также направила в Гренландию персонал, рассказало Министерство обороны изданию VG.

"В настоящее время в НАТО ведется диалог о том, как мы можем укрепить безопасность в Арктике, в том числе в районах Гренландии и вокруг нее. Пока никаких выводов не сделано, но мы проводим оценки в диалоге с союзниками. В этом контексте Норвегия решила направить в Гренландию двух человек из Вооруженных сил с целью налаживания дальнейшего сотрудничества между союзниками", – заявил министр обороны страны Торе Сандвик.

Франция присоединится к военной миссии Европы в Гренландии, сообщает AFP.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен отметил, что Дания наращивает свое военное присутствие в тесном сотрудничестве с НАТО и своими скандинавскими коллегами, и что с сегодняшнего дня и в будущем будет активизирована деятельность по проведению учений. Присутствие будет более постоянным, сказал он.

"Вместе мы сильнее", – добавил Поульсен.

Тем временем немецкое издание Bild сообщило, что Германия уже на этой неделе может направить первых военнослужащих в Гренландию. Источники издания в Германии и скандинавских странах рассказали, что речь идет о небольшом передовом отряде бундесвера.

13 января премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США.