Министры Датского королевства заявили, что Гренландия не станет частью США.

Информацию озвучил премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен на совместном выступлении с главой правительства Дании Метте Фредериксен перед прессой.

"Гренландия не будет принадлежать им и не будет управляться Вашингтоном. Если перед островом встанет выбор – США или Дания, он выберет королевство. Ситуация очень серьёзная. Мы находимся в эпицентре бури. Население Гренландии уже долгое время находится под этим давлением", – заявил Нильсен.

Напомним, вчера в Белом доме официально заявили, что Трамп намерен добиться контроля США над Гренландией.

Ранее "Страна" анализировала, как отразится конфликт Европы и США вокруг Гренландии на Украине.

Война в Украине продолжается 1420-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 13 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в районе Волчанска под Харьковом, в Покровске и к северу от Мирнограда Донецкой области. Россияне также заявили о захвате села Новобойковское к югу от Запорожья, однако Украина этого не подтверждала.

