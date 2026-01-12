Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внёс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии со стороны США.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба конгрессмена.

"Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", – заявил Файн.

Напомним, по данным западной прессы, у Трампа обсуждают возможность военного вторжения в Гренландию.

Также администрация США рассматривает покупку Гренландии у Дании.

Ранее Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему. По словам главы Белого дома, если США не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.

В свою очередь Дания и лидеры Евросоюза осудили территориальные претензии Трампа на Гренландию.