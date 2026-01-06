Лидеры европейских и Дании выступили с общим заявлением относительно судьбы датской территории Гренландии, на которую претендуют США.

Текст заявления опубликован в аккаунте в соцсети X правительства Дании.

"НАТО четко просигнализировал, что арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия. США – ключевой партнер в этих усилиях как страна - член НАТО и страна, которая имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года. Гренландия принадлежит её народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, которые касаются Дании и Гренландии", – говорится в заявлении.

Подписавшие документ стороны считают, что обеспечивать безопасность в регионе нужно коллективными усилиями, в том числе в рамках НАТО, "с соблюдением принципов Устава ООН, в том числе о суверенитете, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Это универсальные принципы, и мы не уступим в защите этих принципов", - подчеркивается в тексте.

К заявлению присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Кир Стармер и датский премьер Метте Фредериксен.

Напомним, на днях после военной операции против Венесуэлы Трамп снова озвучил претензии на Гренландию.

По данным СМИ, США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы.