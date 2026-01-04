"Скоро". Жена советника Трампа опубликовала фото Гренландии в цветах флага США
Кэти Миллер, жена советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала фото Гренландии, окрашенной в цвета американского флага.
Соответствующий пост появился на странице жены американского высокопоставленного чиновника в социальной сети X.
"Скоро", – подписала картинку Миллер.
Эта публикация появилась на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявления президента США Дональда Трампа, что теперь этой страной будут управлять США.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих претензиях на Гренландию.
При этом, по его словам, Гренландия 100% будет в составе США. Также Трамп не исключил, что может быть применена военная сила.
Западная пресса не исключает, что Трамп может вслед за Венесуэлой попытаться взять под контроль и Гренландию.
