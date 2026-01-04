Кэти Миллер, жена советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала фото Гренландии, окрашенной в цвета американского флага.

Соответствующий пост появился на странице жены американского высокопоставленного чиновника в социальной сети X.

"Скоро", – подписала картинку Миллер.

Эта публикация появилась на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявления президента США Дональда Трампа, что теперь этой страной будут управлять США.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих претензиях на Гренландию.

При этом, по его словам, Гренландия 100% будет в составе США. Также Трамп не исключил, что может быть применена военная сила.

Западная пресса не исключает, что Трамп может вслед за Венесуэлой попытаться взять под контроль и Гренландию.

Ранее мы разбирались, какими могут быть последствия событий в Венесуэле для мира и Украины.

Что стало понятно через сутки после операции США в Венесуэле, мы рассказывали в отдельном материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.