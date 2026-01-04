События в Венесуэле приводят к "путинизации" политики США.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

По ее мнению, президент США Дональд Трамп больше не пытается обходить международные правила, а демонстративно их разрушает, и последствия этого выходят далеко за пределы Каракаса.

В газете отмечают, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро сработал, и именно это является самым тревожным сигналом. Успех операции усилил уверенность Трампа в собственной безнаказанности и открыл путь к дальнейшим силовым действиям ради контроля над территориями и ресурсами.

В материале подчеркивается, что мотивом Вашингтона выглядит не правосудие или демократия, а интерес к венесуэльской нефти, о чем сам Трамп говорил прямо.

По данным Guardian, произошедшее уже вызывает тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания. В последние дни Трамп заявлял о готовности США защитить протестующих в Иране. Также его администрация продолжала угрожать захватом Гренландия "любыми необходимыми средствами". В прошлом месяце датская военная разведка впервые официально назвала США угрозой безопасности.

На субботней пресс-конференции Трамп добавил к этому списку Кубу, заявив, что она "очень похожа" на Венесуэлу и что США хотят "помочь кубинскому народу". Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Гаване стоит "обеспокоиться" после венесуэльских событий.

Из чего Guardian делает вывод, что мир ускоренно смещается от системы правил к конкуренции сфер влияния, где решающим фактором становится военная сила.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро, который вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Какими могут быть последствия этих событий для мира и Украины, мы разбирали в отдельном материале.